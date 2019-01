Spettacolari acrobazie, trampoli e musica per la Befana di Misano, le FOTO

Attualità

Misano Adriatico

| 17:25 - 06 Gennaio 2019

Spettacolo acrobatico con tessuti volanti del Duo Edera per l'epifania a Misano.

Come da tradizione anche quest’anno a Misano è tornato l’appuntamento con la Befana. In piazza Repubblica dalle 15 si sono ritrovati tanti bambini che nei giorni scorsi hanno ricevuto direttamente nelle scuole dalle mani due “befane” particolari e cioè l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Elena Malpassi e l’Assessore al Turismo Manuela Tonini, le cartoline per ritirare in piazza la propria calza con i doni dell’Amministrazione Comunale. Quest’anno ad accompagnare la vecchina è stato un programma ricco di giochi ma soprattutto attrazioni promosse dalla fondazione Amisano insieme alla rassegna Acchiappasogni con la musica e l’animazione del “Grande Cantagiro Barattoli” e la parata di trampoli con percussioni della compagnia “Circa Teatro” e lo spettacolo acrobatico con tessuti volanti del “Duo Edera”.

Durante il pomeriggio ha potuto visitare il mercatino natalizio con dolci, vin brulé e te caldo offerti dall'Associazione AVIS di Misano.