Calcio Eccellenza, la Fya Riccione pareggia in casa con la big Castelfranco (1-1)

Sport

Riccione

| 16:58 - 06 Gennaio 2019

L'attaccante della Fya Riccione Benito Emilio Docente è andato ancora a segno.

Finisce in parità 1-1 tra Fya Riccione e Castelfranco. Match che si apre con le due formazioni molto corte ma sempre alla ricerca del gioco.Tardini da una parte ed Enchisi dall’altra prendono in mano le chiavi dei rispettivi reparti di mediana.



Gli ospiti ci provano con un paio di inserimenti ma i riccionesi controllano. La prima conclusione arriva al 16′ con Martina che da trenta metri cerca il goal ma la conclusione potente termina a lato. Al 18′ gli emiliani recuperano palla centrocampo e innescano Tardini che appena dentro l’area spara di sinistro su Passaniti che devia in corner. Al 25′ punizione dalla destra, Martina scodella in mezzo e Caselli di testa conclude scheggiando la traversa. Al 26′ Docente si invola verso la porta di Gibertini ma Sangiorgi su segnalazione dell’assistente ferma il gioco per fuorigioco tra lo stupore dei riccionesi. Al 42′ ancora Docente si libera sulla destra e dopo aver protetto il pallone scarica di destro un tiro potente su cui Gibertini interviene in due tempi. Al 46′ sugli sviluppi di un corner Mani salva sulla linea di porta .



Nella ripresa al 4' Cecchetti si invola sulla destra crossa e Docente colpisce di testa, Gibertini risponde con un intervento prodigioso deviando in angolo. Un minuto dopo ancora Fya Riccione in avanti: Mani addomestica un pallone e dai 25 colpisce la traversa. Al 6' gol della Fya. Incursione in area ospite di Mani che libera Docente che di interno destro mette nell’angolino portando in vantaggio i riccionesi. Al 12' corner di Righetti, Sotile conclude di sinistro fuori. Al 23' corner di Zinani e inzuccata di Cissè per il pareggio del Castelfranco. Al 32' miracolo di Passaniti che d’istinto salva su una conclusione in mischia da due passi. A fil di sirena Docente pizza per Perazzini che viene anticipato di un soffio da Gibertini.





IL TABELLINO



Fya Riccione – Castelfranco 1-1



Fya Riccione: Passaniti, Sottile, Piscaglia, Alberigi (90’Censoni), De Luigi, Righetti, Cecchetti, Enchisi, Docente, Mani (86′ Perazzini), Zafferani(63’Lunadei). A disposizione. Basilico, Ioli, Ghiggini, Franceschini, Pari, Merli. All. Gianluca Lorenzi



Castelfranco: Gibertini, Zinani, Sorrentino (74’Cozzolino), Cesar Tesa (77’Manfredini), Caselli, Ferrari, Martina, Tardini, Ierardi (59’Cissè), Raggi, Assouan (80’Zito). A disp. Treggia, Hasanaj, Budriesi, Altariva, Faccenda. All. Mirco Fontana



Arbitro Giuseppe Sangiorgi di Imola (assistenti Tozzi e Toschi di Imola)



Reti: 49′ Docente, 68′ Cissè



Note: ammoniti: Zafferani