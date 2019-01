Calcio Promozione: Tropical Coriano, pari di rigore con il Fratta Terme (1-1)

Sport

Coriano

| 16:51 - 06 Gennaio 2019

Il Tropical Coriano 2018-19.

TROPICAL CORIANO: Romani, Borghini, Conti (79' Montebelli), Ricci, Olivieri, Vitaioli F.; Alijahej (55' Gori), Stanco; Vucaj (93' Pasini), Vitaioli M., Scognamiglio (66' Casalino).

In panchina: Filippi, Dolcini, Semprini, Farneti. All. Zagnoli.

FRATTA TERME: Ballestri, Rinaldini, Bendoni, Scantamburlo (74' Mazzotti), Tassani, Urban; Branchetti, Leoni (89' Boccali); Ancarani (64' Andreoli), Gallo (83' Chiarini), Cisterni.

In panchina: Altini, Gardini, Venturi, Mancini. All. Prati.

ARBITRO: Bruschi di Ferrara (Assistenti: Stevanin e Frisoni di Rimini).

RETI: 50' Cisterni (FT), 92' rigore Vucaj (TC).

NOTE: ammoniti Ancarani, Scantamburlo, Cisterni, Leoni, Ballestri. Espulsi al 47' Borghini (TC) e 68' Vitaioli M. (TC).



Un rigore di Vucaj al 92' evita al Tropical Coriano la sconfitta in casa contro il Fratta Terme. Primo tempo senza grandi emozioni: l'occasione più ghiotta capita agli ospiti al 36', un errore di Fabio Vitaioli libera al tiro Gallo, ma Romani respinge la conclusione mancina. Al 46' rasoterra di Alijahej facilmente bloccato da Ballestri. A inizio ripresa Coriano in dieci per il rosso comminato a Borghini, reo di aver detto qualcosa di troppo all'arbitro. Al 50' Fratta Terme in vantaggio con un colpo di testa di Cisterni, che sfrutta un cross di Bendoni da sinistra. Un minuto dopo ospiti vicini al colpo del k.o.: tiro cross di Bendoni, la palla deviata da un difensore si stampa sul palo, a Romani battuto. Il Tropical, sotto di un gol, rimane in nove al 68' per un fallo di Matteo Vitaioli, su Branchetti, sanzionato con il cartellino rosso. Al 91' Vucaj viene atterrato in area dal portiere Branchetti in uscita: l'arbitro fischia il rigore, trasformato dallo stesso Vucaj.