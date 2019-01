Arriva la Befana al presepe di Torre Pedrera: regali e dolci per tutti i bambini

Attualità

Rimini

| 16:54 - 06 Gennaio 2019

La Befana mentre distribuisce i dolci ai bambini.

L'epifania tutte le feste porta via, ma domenica 6 gennaio sono stati tanti gli eventi organizzati sul territorio per celebrare al meglio l'ultimo giorno delle festività natalizie. La Befana è arrivata anche a Torre Pedrera, con tantissimi dolci e doni per tutti i bambini al presepe di sabbia. A seguire il comitato turistico di Torre Pedrera ha organizzato la tombolata, con premi per tutti i bambini. Il presepe rimarrà comunque aperto, a disposizione di turisti, cittadini e scolaresche, fino al 13 gennaio.