FOTO Calcio D, il Santarcangelo ci ripensa: gioca il derby. Vince la Savignanese per 2-1

| 16:43 - 06 Gennaio 2019

Stretta di mano tra i capitani Bondioli e Brighi. Nella gallery: le reti di Vandi e Manuzzi, l'esultanza della Savignanese, due parate del portiere Battistini.

Alla fine il Santarcangelo scende in campo facendo dietrofront rispetto all'annunciato sciopero per via del mancato pagamento degli stipendi arretrati. Il derby di Martorano con la Savignanese si gioca e a gioire è la squadra di Farneti vittoriosa per 2-1.

I padroni di casa rompono subito l'equilibrio e al 3' passano grazie a Vandi, abile a insaccare su corner di Turci. Rossi e soci spingono forte e, dopo una occasione del Santarcangelo sventata dal portiere Pazzini (bravo in uscita anche nel finale di primo tempo), pervengono al gol nuovamente con Scarponi, però annullato per fuorigioco; poi sfiorano il bis con una botta di Longobardi a lato di poco. E' il preludio al raddoppio, segnato al 36' da Manuzzi Francesco su assist di testa dell'ispirato Longobardi.

A inizio ripresa la Savignanese è ancora insidiosa con le sortite Longobardi, Scarponi, Manuzzi e Ballardini, ma la squadra di Galloppa reagisce e accorcia con Peroni (17'). La compagine di Farneti non molla la presa e va vicina al tris con Manuzzi su punizione e Longobardi su cross di Brighi. Nel finale, un po' nervoso per la verità con le espulsioni di Gaiola e Bondioli (nonché del mister ospite Galloppa), il punteggio non muta e al 90' esultano Giacobbi e compagni.



SAVIGNANESE-SANTARCANGELO 2-1

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Brighi, Longobardi, Scarponi (29' st. Manuzzi R), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F, Rossi, Ballardini (29' st. Noschese), Turci. A disp Dall'Ara, Battistini, Succi, Gregorio, Brigliadori, Pancotti, Albini. All Farneti

SANTARCANGELO: Battistini, Guglielmi (10' st. Bernardi), Fabbri, Dhamo, Gaiola, Bondioli, Peroni, Pigozzi (21' st Guidi), Falomi, Moroni, Fuchi (10' st. Aristei) A disp: Forti, Alvisi, Dominici, Sapori, Nasini, Bernardi. All Galloppa

Marcatori: 3' Vandi, 36' Manuzzi F, 17' st. Peroni

Note: Ammoniti: Moroni, Guidi, Giacobbi, Scarponi, Fabbri, Manuzzi F, Battistini, Pazzini. Espulsi: Bondioli, Gaiola.