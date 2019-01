Addio Don Armando, i funerali saranno celebrati martedì

Attualità

Talamello

| 16:32 - 06 Gennaio 2019

La chiesa di Talamello, nel riquadro Don Armando Evangelisti.

Grande commozione in tutta l'Alta Valmarecchia per la scomparsa a 85 anni di Don Armando Evangelisti, sacerdote della parrocchia di Talamello, ma in passato anche stimato insegnante all'istituto scolastico Tonino Guerra. Il funerale di Don Armando sarà celebrato alle 14.30 di martedì 8 gennaio presso la Chiesa di Talamello. Il giorno prima, alle 20.30, si terrà il rosario. La cerimonia funebre si concluderà al cimitero di Perticara. L'amministrazione comunale di Talamello ha voluto ricordarlo con commoventi parole attraverso la propria pagina Facebook:



"L'Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio di tutta la popolazione per la scomparsa inaspettata del Caro Don Armando. Con quasi 30 anni di servizio era conosciuto da tutti per il ruolo attivo che ha avuto nella comunità,sia come insegnante che come catechista, oltre che come parroco di Novafeltria e Talamello. La sincerità e spontaneità erano la sua arma vincente. Tanti gli aneddoti e i ricordi su di lui. Negli anni 90 passava a prendere i ragazzi con il suo pulmino grigio per portarli a catechismo a Novafeltria, le sue carezze ai 100 all'ora, la sua caparbietà, la sua impostazione rigida ma efficace che ha riempito la Chiesa di ragazzi, la sua acutezza nell'inventare il regalo "mirabilandia" per i partecipanti al mese di maggio, la concretizzazione del coro,la sistemazione di casa Tomassetti, della Sala Don Bosco, di Prato Giardino tutto per il bene della comunità.Anche se negli ultimi anni la malattia lo aveva reso più suscettibile è sempre rimasto ligio al dovere e fermo sulle sue idee, fino all'ultimo giorno del suo "lavoro". Ieri,in silenzio e lontano dalla sua Parrocchia, se ne è andato un gran uomo che ha segnato un pezzo importante della storia della nostra vallata.

Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace don Armando".