Attualità

Cattolica

| 17:45 - 06 Gennaio 2019

A Cattolica si è rinnovato l'appuntamento con la Befana, che come di consueto ha voluto divertire ed entusiasmare i bambini presenti arrivano in Flyboard. Nella "Regina" la Befana lascia la scopa per esibirsi in spettacolari acrobazie con il flyboard, affiancata da Babbo Natale su moto d'acqua. I giochi d'acqua hanno incantato i presenti, poi la Befana ha lanciato caramelle a tutti i bimbi presenti. Per i più grandi invecevin brulè. Foto e video di Amato Ballante.