Basket C Silver, Dulca Angels comincia il 2019 con un'altra sconfitta esterna (82-63)

| 14:21 - 06 Gennaio 2019

Giacomo Zannoni è stato il top scorer del match (20 punti) ma non è bastato per evitare il ko.

Comincia male il 2019 per i Dulca Angels che privi di Russu e Massaria, non riescono a impensierire la forte Olimpia Castello (82-63). Primo quarto con Raffaelli a sorpresa in quintetto al posto Fusco. Santarcangelo nei primi minuti controbatte con De Martin e Zannoni a Sangiorgi e Lallane, poi si accende Trombetti e Olimpia scava un primo solco sul 23- 14.

Secondo quarto che si svolge sul filo dell’equilibrio con Zannoni protagonista in entrata mentre è Bendetti da tre punti che permette a Olimpia di portare i suoi sul 37-26 al ventesimo. Terzo quarto con Santarcangelo che prova con la zona a mescolare le carte ma Sangiorgi prima e il solito Benedetti poi respingono le velleità dei Clementini che sprofondano a meno venti.

Ultimo quarto con una mini reazione per gli Angels guidati da Fornaciari ma la bomba di Sabbatani al quinto minuto riporta sul più venti Olimpia e chiude di fatto la contesa. Si svuotano le panchine entrano anche i 2002 Buzzone e Carafa nel lungo garbage time che fissa il punteggio sul 82 a 63.

Continua così il mal di trasferta per la squadra di coach Evangelisti che dovrà affrontare sabato prossimo tra le mura amiche la forte Rebasket con la speranza di mantenere l’imbattibilità casalinga.

IL TABELLINO

Sangiorgi 10, Sabbatani 13, Procaccio 8, Pedini 2, Benedetti 17, Lallane 9, Zuffa, Parenti, Trombetti 17, Mazza 6, Curti. All Regazzi

Dulca Angels: De Martin 11, Zannoni 20, Raffaelli 6, Fusco, Fornaciari 17, Lucchi 4 Colombo 3 Buzzone 2 Carafa, Massaria ne. All. Evangelisti

: 23-14 37-26 62-42 82-63

: Ronda, Resca.