Violley B2 femminile, la Caf Acli Stella ko nel derby di Lugo (3-1) di inizio 2019

Sport

Rimini

| 14:05 - 06 Gennaio 2019

La squadra della Caf Acli Stella Rimini ko a Lugo per 3-1.

Sconfitta per la Caf Acli Stella nel derby di Lugo contro la Liverani Castellari (3-1) che apre il 2019 delle due formazioni romagnole. Per due set le riminesi accarezzano il sogno di espugna il PalaLumagni, poi si sveglia la Liverani Castellari che vince in volata il secondo parziale e ribalta una situazione che si stava facendo molto complicata.

Grande avvio della Stella che sfrutta al meglio la battuta e mette in difficoltà le lughesi, prive di Rizzo. Rimini vince 25-18 il primo set e torna in carreggiata anche nel secondo pareggiando a quota 21 dopo essere stata sotto 16-12. Nel finale del set, però, la Liverani che ritrova Rizzo ha qualcosa in più e pareggia il conto: 26-24. La partita vera finisce perché nei due set successivi le padrone di casa dominano il campo e si impongono con i punteggi di 25-21 e 25-19.

IL TABELLINO

Liverani Castellari Lugo-Stella Rimini 3-1

LIVERANI CASTELLARI: Capriotti 2, Grasso 14, Gaddoni 1, Lauciello 6, Milesi 16, Piovaccari 17, Magaraggia (libero), Corrente, Migliori, Rizzo 13. N.e. Cavalli, Martelli, Sangiorgi. All.: Marone.

STELLA: Costantino 6, Mazza 11, Ambrosini 4, Bologna 10, Tomasucci 7, Gugnali 14, Serafini (libero), Bascucci 1, Bigucci, Cicoria. N.e. Francia, Bianchi, Cit. All.: Mussoni.

ARBITRI: Benigni e Gioia

PARZIALI: 18-25, 26-24, 25-21, 25-19

NOTE: Battute vincenti: Lugo 6, Stella 12. Battute sbagliate: Lugo 9, Stella 10. Muri: Lugo 8, Stella 9. Errori: Lugo 24, Stella 15.