Stefano Sensi verso il Milan: l'ex Rimini obiettivo di Leonardo per il centrocampo

Sport Rimini | 13:48 - 06 Gennaio 2019 Stefano Sensi, centrocampista cresciuto nelle giovanili del Rimini vicino al Milan. Stefano Sensi si prepara al grande salto, in uno dei club più prestigiosi, per blasone, della Serie A. Sfumato Fabregas, il Milan cerca un centrocampista di qualità e di costruzione. Il triumvirato Gazidis-Leonardo-Maldini si è orientato su un profilo giovane, italiano e ha accelerato per Stefano Sensi, il 23enne di Urbania cresciuto nelle giovanili del Rimini. Sensi, oggi nazionale italiano, nel 4-3-3 di Gattuso potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala di qualità o anche di regista, affiancato ai lati dalle due mezzali Kessie e Bakayoko. La trattativa con il Sassuolo è avviata: secondo Mediaset c'è l'accordo sul prestito, da definire la cifra del diritto di riscatto (25 la richiesta, 20 l'offerta) e l'eventuale inserimento di una contropartita (il portiere classe 2000 del Milan Plizzari).