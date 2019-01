Dopo l’Epifania ripartono i corsi del Circolo Tennis Morciano

Sport

Morciano

| 13:42 - 06 Gennaio 2019

Circolo Tennis di Morciano di Romagna.

Smaltiti panettoni e cene di Natale e Capodanno, il Circolo Tennis di Morciano di Romagna è pronto a riprendere a pieno regime la sua attività. Dal 7 gennaio ripartiranno regolarmente tutti i corsi a disposizione: tennis, Dodgeball, Giocasport e ginnastica dolce. Il 2019 sarà un anno importante per ‘360 Sport’ che ospiterà presso i suoi impianti (sia al chiuso che al coperto) numerose iniziative, inclusi tornei, corsi di aggiornamento e amichevoli. Insomma, si prospettano 12 mesi di grande sport tanto per bambini e ragazzi quanto per i più grandi. Anche per Natale, comunque, il Ct Morciano non è andato in vacanza: grande successo, infatti, ha riscosso l’iniziativa del centro invernale sportivo, che in questi giorni ha richiamato presso le strutture di via Stadio diversi bambini, che hanno potuto cimentarsi sia in attività fisiche che in compiti e laboratori.