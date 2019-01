La Befana scortata dalla Polizia arriva a Rimini, tradizionale festa per i bambini al Grand Hotel

Attualità

Rimini

| 11:44 - 06 Gennaio 2019

Befana scortata dalla Polizia.

Nella splendida ed elegante cornice del Centro Congressi del Grand Hotel Rimini, allestito come vero e proprio parco divertimenti dedicato ai più piccoli, con musica e animazione, è arrivata già sabato pomeriggio alle 15,30 per i bambini della Polizia di Stato della provincia di Rimini e dei loro amici, la Befana della Polizia.

Mantenendo un tradizionale appuntamento per la Polizia di Stato in occasione dell’Epifania, sempre ricordata con piacere da tutti gli appartenenti e dai figli di appartenenti ed amici, diventati a loro volta ormai genitori, il Questore della Provincia di Rimini, dr. Maurizio Improta, e il Cappellano della Polizia di Stato, Padre Paolo Carlin, hanno organizzato anche quest’anno un momento di incontro e di divertimento con tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio presso la Questura e la Prefettura di Rimini, impegnato quotidianamente nell’espletamento dei numerosi servizi di Istituto.

L’evento è stato particolarmente voluto e sentito per avere al termine di un intero anno di impegni e di intensa attività un’ulteriore occasione per stare insieme a tutto il personale in servizio presso la Questura di Rimini e presso gli Uffici di Specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio della provincia e, soprattutto insieme alle loro famiglie, in un momento dedicato ai più piccoli.

All’evento hanno partecipato anche i cavalli della Polizia di Stato. All’esterno del Centro Congressi infatti era presente il Reparto a Cavallo della Polizia di Stato. I piccoli sono saliti in sella, hanno accarezzato i cavalli, facendo qualche scatto vicino ai poliziotti con la criniera.

Finalità principale dell’evento era far divertire i bambini e i ragazzi partecipanti.

E l’obiettivo è stato certamente raggiunto, vista anche l’importante partecipazione di pubblico, segnale questo della consapevolezza in ciascun poliziotto di essere parte della stessa famiglia.

Dopo una breve introduzione di Padre Paolo Carlin, i quasi ottanta bambini, accompagnati da genitori e nonni, tutti coinvolti da un sapiente e collaudato servizio di animazione per piccoli, hanno iniziato a giocare, a ballare e a correre, trasformando l’area del Centro Congressi, in un grande parco giochi.

Durante le varie attività ludiche, poi, è stato annunciato l’arrivo della Befana: i bambini fatti accomodare su una pedana hanno atteso il suo arrivo. La Befana è giunta, come da tradizione, a “bordo” della sua scopa, scortata da due agenti della Polizia di Stato, con il suo sacco pieno di calze.

I bambini, sorpresi e meravigliati, ordinati in fila, in attesa del proprio turno per ricevere il dono, hanno potuto quindi ricevere la calza e una pergamena dalla Befana, che dopo aver formulato i propri auguri a tutti i presenti è volata via verso altre destinazioni.

L’evento è stata pure l’occasione per il Questore di Rimini, dr. Maurizio Improta, per rivolgere il suo saluto e ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e, soprattutto, alle loro famiglie, per lo spirito di sacrificio e per la dedizione che, giorno dopo giorno, anche durante l’anno appena trascorso e in particolar modo durante le festività natalizie, hanno saputo dimostrare nell’espletamento dei numerosi servizi predisposti dalla Questura di Rimini per garantire l’ordinato svolgimento di tutti gli eventi di questa Provincia e al fine di prevenire e reprimere eventi criminali.

L’appuntamento si è concluso con una piccola merenda per i più piccoli con un arrivederci all’anno prossimo.