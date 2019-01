Rimini, ladro buongustaio scappa senza pagare: bloccato da vigilante cerca di tirargli una testata

Cronaca

Rimini

| 11:24 - 06 Gennaio 2019

Volante Polizia davanti il centro commerciale.

Ruba champagne, birra e formaggio e cerca di scappare dal centro commerciale, arrestato uno svizzero 61enne. E' successo sabato pomeriggio a Rimini. La vigilanza dell'ipermercato aveva notato un uomo che, con fare sospetto, si aggirava tra le corsie nella zona alimentari. Dopo aver preso alcuni prodotti ed esserseli nascosti addosso, ha cercato di scappare senza pagare. Ha spintonato e cercato di colpire al volto con una testata una guardia giurata. La vigilanza ha allertato la Polizia che è giunta sul posto nel giro di poco. Il 61enne, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, incendio doloso e danneggiamento, è stato arrestato. Deve rispondere di tentata rapina impropria e sarà processato lunedì per direttissima.



Sono state oltre un centinaio le persone identificate e controllate nell'ultimo weekend festivo natalizio da parte della Polizia riminese. I controlli hanno riguardato anche locali e discoteche della provincia.

Gli uomini della Divisione amministrativa della Questura di Rimini infatti durante la notte appena trascorsa, dopo aver effettuato indagini sul web e sviluppato i relativi accertamenti e sopralluoghi, hanno controllato alcuni locali della provincia per verificare l’osservanza delle disposizioni in materia safety e security nonché le disposizioni in materia di impiego di steward all’interno dei locali.