Deve tornare in carcere ma è a Rimini in hotel, arrestato 36enne rumeno Condannato per rapina e lesioni, rintracciato grazie all'alert del sistema informativo

Cronaca Rimini | 11:14 - 06 Gennaio 2019 Volante della Polizia. Un 36enne di origine rumena è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia di Rimini. L'uomo deve scontare una condanna definitiva di un anno e quattro mesi di reclusione per rapina e lesioni personali. E' stato rintracciato in una struttura ricettiva riminese grazie all'alert del sistema informativo. E' risultato infatti che sul suo capo pendeva un ordine dell'Autorità giudiziaria di Bologna che disponeva l'immediato arresto. Il 36enne si trova in carcere a Rimini.