Volley Serie C San Marino, sconfitta con onore per le Titane

Sport

Repubblica San Marino

| 07:53 - 06 Gennaio 2019

Ilaria Fiorucci.

Serie C femminile. Banca di San Marino – La Greppia Cervia 0 a 3 (21/25 21/25 13/25). La Banca di San Marino gioca per due set una partita volitiva e di buona qualità e cede a un Cervia molto quadrato che dimostra di valere il posto che occupa in cima alla classifica. Bene le Bancarie in alcuni fondamentali come difesa, ricezione e battuta e decisamente più in grado di tenere il ritmo partita rispetto a prima della sosta. Per due set non si nota la differenza di classifica mentre nel terzo set le padrone di casa cedono più che altro dal punto di vista della concentrazione.

Coach Sarti schiera la rientrante Elisa Vanucci al centro con Sara Pasolini. Fiorucci è opposta alla palleggiatrice Piscaglia mentre di mano partono Magalotti e il capitano Parenti. Il libero è Ridolfi. L’inizio vede la Banca di San Marino decisamente in partita (12/8 al primo time-out ospite). Le padrone di casa spingono in battuta, ricevono e difendono bene e “sporcano” molte palle a muro. Per contro, Cervia commette qualche errore di troppo in attacco. Il time-out fa bene alle gialloblu che si riportano in parità (13/13) e riaprono il set. Si prosegue con le due squadre vicine nel punteggio fino al 20/21 quando un paio di attacchi dalle bande consentono alle ravennati di allungare (20/23) e chiudere sul 21/25. Nel secondo set, Sarti è costretto a chiamare il primo time-out sul 4/8 con la squadra che fatica a contenere il gioco di un Cervia molto positivo in difesa e solido in tutti gli altri fondamentali. Sono soprattutto gli attacchi di Fiorucci da posto 2 e la difesa a tenere in scia le bancarie in questa fase della partita. Sul 14/18, secondo time-out per una Banca di San Marino che ci vuole credere. Gli attacchi di Parenti e Fiorucci e un paio di errori avversari ribaltano la situazione (19/18). Cervia reagisce con grinta (19/22) e chiude ancora sul 21/25. Terzo parziale in equilibrio fino al 6/7 quando Cervia allunga dopo il proprio time-out (6/11) e costringe le titane al secondo time-out (8/15). Ma ormai la Banca di San Marino ha ceduto psicologicamente e non reagisce più, finendo sotto per 13/25.

TABELLINO BANCA DI SAN MARINO. Sara Pasolini 4, Piscaglia 3, Magalotti 4, Vanucci 5, Fiorucci 9, Parenti 7, Ridolfi (L1), Giovanardi 1, Para. N.E.: Podeschi, Tura, Canuti, Alice Pasolini (L2). All. Stefano Sarti.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 26, La Greppia Cervia 26, Teodora Ravenna 21, Castenaso 20, Retina Cattolica 18, Claus Forlì 17, Flamigni San Martino 17, Libertas Massavolley 16, Maccagni Molinella 14, Pontevecchio Bologna 10, Gut Chemical Bellaria 8, Banca di San Marino 4, Rubicone In Volley 1.

PROSSIMO TURNO (12^ giornata). Sabato 12 gennaio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Libertas Massavolley.

Serie C maschile. PROSSIMO TURNO (10^ giornata). Sabato 12 gennaio ore 20.30 a San Pietro in Vincoli: Conad Atlas Ravenna - Titan Services.