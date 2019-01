Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley stende Forlì nel derby: 3-1

Sport

Rimini

| 22:20 - 05 Gennaio 2019





Alla ripresa del campionato di serie B2 femminile dopo lo stop per le feste natalizie, l'Emanuel Riviera Volley stende tra le mura amiche la Bleu Line Forlì seconda in classifica per 3-1 con una prova corale di grande levatura. Leonardi è stata la top scorer del match (24), anche Godenzoni in doppia cifra mentre Macchi è stata superlativa nel ruolo di libero. Dall'altra parte, Forlì si è mostrata fallosa (28 gli errori), sugli scudi Bernabè, Valpiani e Rossi, tutte e tre in doppia cifra.

Nel primo e nel terzo set la gestione della partita da parte dell'Emanuel è stata ottimale, nel secondo le riminesi hanno accusato un calo di cui ha approfitatto Forlì. Nel quarto parziale la squadra di Nanni si è portata avanti per poi farsi agganciare e dare vita ad un entuasiasmante testa a testa finale risolto a proprio favore.



IL TABELLINO

EMANULEL RIVIERA VOLLEY – BLEULINE FORLI' 3-1



EMANULEL RIVIERA VOLLEY: Catalano 3, Leonardi 24, Vujevic 6, Benvenuti 9, Orsi 8, Zucchini 8, Godenzoni 14, Macchi (Libero). N.e. Ariano, Aglio, Bissoni, D’Emilio, Nicoletti. All. Nanni



BLUE LINE FORLI': Bettini, Raggi 2, Stradaioli, Valpiani 13, Balducci 7, Bernabè 20, Gardini 7, Rossi 18, Grillini 9, Morelli (Libero), Geminiani (Libero2). N.e. Laghi. All. Salgado.



NOTE RIMINI: Battute vincenti 8, battute sbagliate 7, muri punto 13, errori 17.

FORLI': Battute vincenti 2, battute sbagliate 12, muri punto 7, errori 28



PARZIALI: 25-20, 20-25, 25-18, 31-29





RISULTATI Clai Imola - T&V Civiemme Campagnola 3-1; Liverani Lugo - Caf Acli Stella 3-1; V.Calerno S.Ilario - My Mech Cervia 0-3; Rubierese - VTB Pianamiele Bologna 3-1; Gramsci Pool Volley - Esperia Cremonqa 1-3



CLASSIFICA Clai Imola 27; Bleuline Forlì 24; Esperia Cremona 23; Emanuel riviera Volley 22; Rubierese, Liverani Lugo 19; Arbor Interclays, Gramsci Pool Volley 18; Caf Acli Stella 14; GS Fruvit Rovigo, VTB Pianamiele Bologna 12; T&V Civiemme Campagnola 10; My Mech Cervia 7; Calerno S. Ilario 0.