Basket C Gold, ritorna il campionato: domenica al Flaminio sfida col Fiorenzuola

Rimini

| 21:48 - 05 Gennaio 2019

Un time out al Flaminio di Rinascita Basket Rimini.

Domenica 6 gennaio alle ore 18, l'Epifania riminese si tingerà di biancorosso con Rinascita Basket Rimini impegnata al Flaminio contro la Pallacanestro Fiorenzuola, squadra che attualmente occupa l'affollato terzo posto con 12 punti (6-4 il record) all'attivo contro i 20 della Rinascita ma che merita tutte le attenzioni del caso, essendo stata costruita per puntare in alto.

Bernardi, ci siamo: dopo tre settimane senza partite, si torna a giocare per i due punti.

"Si, siamo pronti, la lunga sosta ci ha consentito sia di effettuare un richiamo atletico che magari si sentirà un po' sulle gambe nell'immediato, ma poi darà i suoi frutti, che per concedere il giusto riposo ai miei meravigliosi ragazzi che hanno lavorato benissimo sin qui. Affrontiamo un'ottima squadra, servirà attenzione, intensità, entusiasmo, e ovviamente il nostro splendido pubblico che per noi è fondamentale. Speriamo in un Flaminio bello caldo".