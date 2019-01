E' morto Don Armando, il parroco di Talamello. E' stato professore di italiano e storia

Attualità

Talamello

| 00:10 - 06 Gennaio 2019

Don Armando Evangelisti.

La comunità dell'Alta Valmarecchia è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Don Armando Evangelisti, sacerdote della Parrocchia di Talamello da 27 anni. Don Armando si è spento sabato pomeriggio all'ospedale di Rimini, dopo un breve ricovero successivo a un malore: aveva 85 anni e da poco si era trasferito presso la casa del clero di Rimini. La data dei funerali è ancora da fissare. Grande commozione a Talamello, ma non solo: il sacerdote aveva insegnato per anni storia e italiano all'Istituto Scolastico Tonino Guerra (ex Einaudi) di Novafeltria, era stato parroco anche a Borgo Maggiore di San Marino e nella stessa Novafeltria. Da lunedì mattina aperta la camera ardente, allestita all'ospedale "Sacra Famiglia" di Novafeltria.