Calcio Promozione, il Gabicce Gradara corsaro: hurrà per 3-0 sul campo del Loreto

Sport

Gabicce Mare

| 21:03 - 05 Gennaio 2019

Loreto e Gabicce Gradara a centrocampo (foto da pag. fb del club).

Il Gabicce Gradara riscatta il ko interno contro il Barbara cogliendo una importante e sonora vittoria sul campo del Loreto, squadra che era appaiata in classifica alla formazione di Papini. Un hurrà esaltante per festeggiare al meglio il nuovo anno.

Primo tempo più agonistico che tecnico e con poche emozioni; al 19’ si spezza l’equilibrio con un'azione provata in allenamento: in contropiede Fabbri, lanciato da Vaierani, porta in vantaggio gli ospiti tra le proteste dei locali per un presunto fuorigioco. Il Loreto subisce il colpo e non reagisce mentre il Gabicce Gradara prende le redini del centrocampo e detta i tempi dell’incontro. Al 36’ proteste del Loreto per un doppio atterramento in area: l'arbitro fa proseguire.

La ripresa inizia con il Loreto alla ricerca del pareggio. Al 48’ Ben Fredj di testa mette alto, 50’ bella triangolazione Pigliacampo L., Degano, Ben Fredj ma l’inzuccata va di poco fuori; al 58’ occasione per il Loreto: Degano batte a colpo sicuro, sulla linea di porta salva un difensore. I locali creano ma il pareggio non arriva e nel momento di maggior pressione, il Gabicce Gradara mette a segno il gol del raddoppio. Al 72’ un errore di Rossi mette in moto il contropiede ospite finalizzato da Fabbri che realizza la doppietta personale; all'82' Grandicelli, sempre in contropiede, realizza la terza rete ospite.

Nel Gabicce Gradara oltre a Fabbri, autore di una doppietta, menzione particolare all’under classe 2003 Magi che ha disputato un incontro da veterano.

A fine partita il tecnico del Gabicce Gradara Papini ha commentato: “Era importante vincere e ci siamo riusciti in maniera brillante su un campo difficile contro un Loreto in forma; nel primo tempo abbiamo tenuto il pallino del gioco, nella ripresa abbiamo contenuto la reazione della squadra avversaria ed abbiamo colpito in contropiede nei momenti fondamentali”.

IL TABELLINO

Loreto – Gabicce Gradara 0 - 3

Loreto: Palmieri, Ciminari (33' st. Petrini), Pigliacampo Omar, Giuliani, Rossi, Ferrini, Massei (36' st. Santoro), Tantuccio, Ben Fredj (25' st. Noto), Degano, Pigliacampo Lorenzo. A disp: Strappato, Morgese, Dumitrescu, Paniconi Jacopo, Paniconi Elia, Picciafuoco. All. Pesaresi

Gabicce Gradara: Celato, Freducci (36' st. Bacchiocchi), Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Bastianoni (79’ Grandicelli), Magi (42' st. Tafuro), Vegliò, Tedesco (12' st. Grassi), Fabbri. A disp. Alessandrini, Konè, Marcolini, Pedini, Tardini, Grassi. All.Papini

Arbitro: Sarnari di Macerata (Grieco di Macerata- Bindella di Pesaro)

Marcatori: 19’Fabbri pt, 27' st. Fabbri, 37' st. Grandicelli.

Note: Ammoniti. Pigliacampo O., Giuliani, Rossi, Massei, Tantuccio; Costa, Vaierani, Bastianoni, Magi, Tedesco. Angoli: 4-4. Spettatori 150 circa