Calcio D, San Marino-Reggiana del 13 gennaio si giocherà probabilmente allo stadio Nanni di Bellaria

| 16:50 - 05 Gennaio 2019

Il ds del San Marino Oberdan Melini col nuovo acquisto Luca Battistini.

La partita del campionato di serie D del 13 gennaio tra San Marino e Reggiana non si giocherà a Castiglione di Ravenna per motivi di ordine pubblico, ma molto probabilmente – ancora la conferma non c'è - a Bellaria. L'amministrazione comunale ha sistemato il campo in sintetico con un cospicuo investimento per cui lo stadio è stato omologato a dicembre. Resta vivo il contenzioso per la convenzione che riguarda lo stadio Nanni tra l'amministrazione comunale e Sauro Nicolini. Era stata ventilata in un primo momento anche l'ipotesi Romeo Neri di Rimini.