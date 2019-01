Santarcangelo Calcio, spuntano striscioni allo stadio contro il patron Mestrovic

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:34 - 05 Gennaio 2019

Striscione di protesta contro il presidente del Santarcangelo Ivan Mestrovic.

Il Santarcangelo Calcio non scenderà in campo contro la Savignanese, domenica 6 gennaio, salvo sorprese dell'ultima ora. I giocatori hanno incrociato le braccia a causa del mancato versamento degli stipendi da parte della dirigenza gialloblu, mentre allo stadio Valentino Mazzola sono apparsi due striscioni di protesta. Il primo riferito al presidente Ivan Mestrovic, con la richiesta di rispettare tutti i dipendenti del Santarcangelo, non solo i giocatori, che attualmente svolgono le loro mansioni senza retribuzione. Il secondo striscione è rivolto al vicepresidente Stasa Hefti, che aveva rassicurato sul pagamento degli stipendi, con una frase eloquente: "Fatti, non chiacchiere".