Violenza sulle donne, nel 2018 il Questore ha emesso dodici ammonimenti

| 13:15 - 05 Gennaio 2019

Unità mobile della Polizia allestita per la campagna informativa contro la violenza alle donne.

Anche nel 2018 la Divisione Anticrimine della Questura di Rimini ha curato la campagna di sensibilizzazione per il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. Con una postazione mobile nei luoghi simbolo della città e dei comuni della provincia – parco Fellini, piazza Tre Martiri, Arco d’Augusto - personale specializzato della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile (unitamente agli esperti delle locali associazioni operanti nel settore) ha illustrato le principali questioni relative alla problematica, fornendo spiegazioni e distribuendo materiale illustrativo. L’attività, che ha riscosso numerosi consensi tra cittadini, turisti e semplici curiosi, ha consentito di “raccogliere” segnalazioni ed altri elementi importanti che hanno consentito, in alcune occasioni, di adottare provvedimenti di ammonimento e altre misure a tutela. Negli ultimi dodici mesi sono 12 gli ammonimenti formulati dal Questore. Particolare attenzione è stato inoltre dedicato alla categoria degli anziani, mediante una campagna informativa per contrastare le truffe poste in essere nei confronti di tale categoria, e ai minori: da un lato, con una seri e di incontri sulle scuole per affrontare la tematica del bullismo, della droga e altre questioni collegate alla giovane età e, dall’altro, con specifici servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.