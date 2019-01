Famiglie al cinema gratis con Sgr, oltre 2200 clienti ospiti di Giometti Cinema

Attualità

Rimini

| 12:22 - 05 Gennaio 2019

Famiglie al cinema gratis con Sgr.

Famiglie al cinema, gratis con SGR Servizi. Questa mattina le sale del Giometti Cinema Multiplex, al centro commerciale Le Befane, hanno ospitato oltre 2.250 persone fra coloro che, tra i 200.000 clienti di SGR Servizi, hanno aderito all'iniziativa promossa durante le Feste. In pochi giorni la proposta di una prima visione gratuita, veicolata online e presso gli sportelli SGR, è andata letteralmente sold-out. "Lo scorso anno il successo riscosso è stato grande – il commento di Lorenzo Pastesini, Direttore Mercato Gas ed Energia Elettrica di SGR Servizi – e quest'anno abbiamo voluto superarci, con migliaia di clienti che hanno preso d'assalto la nostra pagina Facebook per approfittare del regalo, effettuando il tutto esaurito nelle 12 sale del Multiplex. Famiglie e bambini hanno così archiviato la pausa delle Feste con un bel sorriso, beneaugurante per il 2019".