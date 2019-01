Rimini: la Fondazione commercialisti dona duemila euro all’Istituto Oncologico Romagnolo

Attualità

La consegna del contributo.

La Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini ha devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo duemila euro per sostenere le attività di ricerca in materia di terapie immunologiche.

La raccolta è avvenuta in due fasi: la prima nel corso di un convegno di formazione al quale è intervenuto il Direttore Generale IOR Fabrizio Miserocchi per illustrare le attività dello IOR e nel corso del quale sono stati raccolti 890 euro; in seguito la Fondazione ha deliberato di aggiungere quanto utile a raggiungere quota 2000 euro acquistando i biglietti della tradizionale lotteria dello IOR e poi donati prima dell’Epifania ai bambini e agli adulti ricoverati nei reparti oncologici dell’ospedale Infermi.