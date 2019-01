Rimini Calcio, è il capitano del Monza Luca Guidetti l'obiettivo del centrocampo

Sport

Rimini

| 08:23 - 05 Gennaio 2019

Il capitano del Monza Luca Guidetti, obiettivo del Rimini per il centrocampo.

E' il capitano del Monza Luca Guidetti classe 1986 (alto 1,83) il profilo ricercato dal Rimini per il ruolo di regista. E' in uscita dal Monza dopo la super campagna acquisti che costringe il club brianzolo a sfoltire i ranghi. E' alto 1,83, laureato in Scienze delle attività motorie e sportive. E' alla terza stagione al Monza (35 e 32 presenze nelle due precedenti, 16 in quella attuale), in precedenza tanta serie D: oltre alla prima stagione nel club brianzolo, Caronnese (2), Caratese (2), Renate (3 con promozione in C2), Como (2). Guidetti ha anche confidenza col gol: 5 complessivamente a Monza, massimo 8 in una sola stagione alla Caronnese. Come succede per l'attaccante, anche Guidetti è un profilo molto ricercato in serie C. Lo vogliono il Giana Erminio, il Renate e soprattutto la Triestina. Ad inizio della prossima settimana ci sarà il colloquio forse decisivo col suo procuratore.

Tornando al Monza, sono arrivati in attacco Ettore Marchi dal Gubbio e Andrea Brighenti dalla Cremonese; ad imbeccare le due punte ci dovrà pensare il fantasista classe '93 di Valdagno Filippo Lora che ha deciso di accettare il progetto brianzolo, trovando così sistemazione dopo essersi svincolato dal Cittadella. Arrivato anche il centrocampista classe '92 del Verona Marco Ezio Fossati (con prolungamento biennale in caso di cadetteria), già protagonista in serie A con la maglia degli scaligeri due stagioni or sono (17 presenze per lui nel massimo campionato italiano).

Dai veneti ecco anche l'esterno offensivo Enrico Bearzotti che dopo aver fatto ritorno dal prestito al Cosenza ha preso la strada per la Lombardia. Sempre dalla serie B approda anche Ivan Marconi, difensore bresciano che ha troato poco spazio alla Cremonese nel corso della stagione e farà coppia con Scaglia, proveniente dal Cittadella. Concluso anche il passaggio dell'esterno offensivo Cosimo Chiricò (bruciata la concorrenza del Catania) che dal Lecce arriva in Brianza.

ste.fe