Calcio Eccellenza, il Cattolica tessera anche l'esterno Merretti (classe 1998)

| 21:32 - 04 Gennaio 2019

Il Cattolica prosegue la sua campagna di rafforzamento.

Non si ferma la campagna di rafforzamento del Cattolica Calcio. Nelle ultime ore, infatti, il ds Emanuele Benvenuti ha aggiunto un nuovo petalo alla rosa a disposizione di mister Angelini. Si tratta dell'esterno Federico Merretti, classe 1998, ex Avezzano e Casarano per due stagioni (25 e 30 presenze), in questa stagione tesserato dal Poggibonsi (3 presenze) da cui si è svincolato. Si è sempre allenato col San Gemigmnano (serie D) e poi con un'altra squadra vicino a casa sua. Domenica, alla ripresa del campionato dopo la sosta, la squadra di Angelini giocherà in trasferta sul campo del Sanpaimola