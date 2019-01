Niente saldo stipendi, giocatori del Santarcangelo Calcio pronti al clamoroso sciopero

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:45 - 04 Gennaio 2019

Il difensore del Santarcangelo Bondioli impegnato contro il Cesena.

I giocatori del Santarcangelo pronti allo sciopero. Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, i giocatori non si presenteranno per la sfida di domenica a Martorano, il derby con la Savignanese, qualora non fossero pagati gli stipendi. La società ha fatto sapere che ci sono solamente degli impedimenti burocratici e che la situazione sarà risolta in pochi giorni. Sulla vicenda è intervenuta con una breve note anche l'amministrazione comunale. "Considerati gli annunci della società e le aspettative diffuse in città, si tratta di una notizia del tutto inaspettata, segnale preoccupante di impegni non rispettati", si legge nella nota.

L'amministrazione comunale auspica che "la questione si risolva positivamente quanto prima, e manterrà alta la propria attenzione augurandosi che i diritti dei lavoratori siano tutelati e la società sportiva possa proseguire la sua attività".