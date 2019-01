Meteo Rimini: epifania soleggiata poi di nuovo gelo con possibili nevicate

Attualità

Rimini

| 17:04 - 04 Gennaio 2019

Termometro freddo, nel riquadro il meteorologo Pierluigi Randi.

Un gennaio dai connotati prettamente invernali. Le previsioni stagionali di inizio inverno avevano inquadrato l'attuale situazione: nelle ultime ore il riminese è stato interessato dall'affluso di aria di estrazione artica marittima, con temperature notturne e mattutine sotto lo zero e qualche nevicata coreografica. Il periodo delle festività invernali terminerà con un'epifania soleggiata, con temperature massime sui 10 gradi nell'entroterra, qualche grado in meno in costa. Nella prossima settimana, secondo l'analisi di Pierluigi Randi (Emilia Romagna Meteo), continueranno a interessare il riminese masse d'aria dal nord Europa, con possibili nevicate che potrebbero essere più consistenti, anche se sostanzialmente il target sembra essere nuovamente il centro e sud Italia. Ascolta l'analisi di Pierluigi Randi.