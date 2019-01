Rimini Calcio, ufficializzata la cessione del giovane centrocampista Battistini al San Marino

Sport

| 15:21 - 04 Gennaio 2019

Il centrocampista del Rimini Luca Battistini si è accasato al Forlì.

Come annunciato da Altarimini.it il Rimini ha perfezionato nella mattinata di venerdì il trasferimento, a titolo temporaneo, del centrocampista Luca Battistini (1999) al San Marino. Per quanto riguarda Valerio Nava, si attende che l'iter burocratico per liberarsi a livello federale dalla Pro Piacenza sia ultimato, dopo di che sarà messo nero su bianco e verrà dato l'annuncio ufficiale. A quanto pare una mera formalità.

Per la partita di domenica in cui il San Marino affronta a Crema le Pergolettese impegnata nella caccia al Modena leader del girone, Battistini ci sarà. "E' un giocatore importante per la categoria - opiega il ds del club del titano Oberdan Melini - con esperienza in categoria l'anno scorso al Forlì e quest'anno al Rimini. Va a completare un reparto, quello di centrocampo, in cui noi dopo le uscite eravano in numero risicato".

Quanto al mercato del Rimini, non sembra trovare credito l'ipotesi Vantaggiato mentre resta viva la pista Rocco Costantino (ma il Teramo ha offerto un contratto molto importante al bomber del Sud Tirol) e quella che porta a Sasha Cori in uscita dal Monza conteso però dallo stesso Sud Tirol e da tanti altri club della serie C.

Intanto la Vis Pesaro ha ingaggiato il terzino mancino Federico Testoni. Classe '96, ex Piacenza, Imolese e Cuneo, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Sestri Levante, in serie D.