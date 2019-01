Due giorni di eventi a San Leo per l'epifania. Crescono i turisti nel 2018

Eventi

| 15:05 - 04 Gennaio 2019

Fuochi d'artificio del 31 dicembre a San Leo.

Il ricco programma delle festività leontine si sta per chiudere con il weekend dell'epifania e le avvincenti proposte di visita per tutta la famiglia.



Sabato 5 Gennaio nel centrale palazzo Mediceo, a partire dalle 20.30, una serata di giochi e animazioni, curate dall'Associazione Genitori di San Leo, permetterà di rivivere l'emozionante attesa della dolce vecchina.



Domenica 6 una doppia proposta permetterà di diversificare tempi e modi per vivere e scoprire San Leo. La giornata dell'Epifania si aprirà in Fortezza dove, a partire dalle ore 11.00 e con replica alle 14.30 e 16.00, una visita esperienziale condurrà i visitatori tra le sale rinascimentali guidati in un percorso di riconoscimento di erbe e alla scoperta dei loro utilizzi per la bellezza e la cura; attraverso momenti esperienziali dedicati alla lavorazione si potrà apprendere come creare tisane e decotti inoltre, tutti i partecipanti facendosi coinvolgere in un gioco, si potranno calare nelle vesti di sapienti erboristi dediti alla ricerca di rimedi curativi ispirati da antichi erbari.



Nel pomeriggio nel Teatro Comunale di Pietracuta, dalle ore 16.00, Roberto Fabbri coinvolgerà bambini e famiglie in un incontro ludico e didattico dal titolo "Befanate"; storie, leggende, usanze e tradizioni dell’Epifania attraverso racconti animati e la partecipazione diretta del pubblico.



DATI POSITIVI PER IL TURISMO LEONTINO. Con la conclusione del programma natalizio 2018-2019 la Città di San Leo conferma il trend positivo di presenze registrate nel borgo e nei musei che, nell'arco dell'anno, è stato di circa 2,5 punti percentuale in più rispetto al 2017. I tanti turisti italiani e stranieri che approdano in Riviera Romagnola sulla scia dei numerosi appuntamenti, trovano a San Leo un’atmosfera unica per tutto l'arco dell'anno con proposte culturali di grande livello, monumenti unici che rendono il centro storico un vero e proprio gioiello del Medioevo, musei sempre aperti, visite guidate e animate, concerti, feste, musica ed allettanti proposte enogastronomiche. La programmazione che da anni l'Amministrazione Comunale di San Leo sta costruendo in maniera sempre più precisa e puntuale sulle peculiarità storico artistiche del territorio, congiuntamente ad una programmazione diversificata e ampia, sia come tipologia di proposte sia come periodizzazione, si sta dimostrando sempre più una scelta dai riscontri positivi. San Leo prosegue e conferma dunque il percorso di valorizzazione volto ad una programmazione turistico-culturale che incentivi la fruizione del Centro Storico, della Fortezza Rinascimentale e dei Musei, visitabili tutti i giorni dell'anno ed ogni volta con “note” diverse.