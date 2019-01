Confermati i fondi per lo sviluppo del lungomare di Rimini Nord

Attualità

Rimini

| 14:56 - 04 Gennaio 2019

Lungomare Rimini Nord.

Arrivano i fondi del bando periferie per Rimini Nord: lo ha confermato il parlamentare del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. I contributi sono stati inseriti nella legge di bilancio statale. Entro 30 giorni il comune di Rimini verrà chiamato per firmare le nuove convenzioni con lo stato per la realizzazione del progetto.



Grande soddisfazione per Stefano Benaglia, Presidente Comitato Turistico Pro Loco di Viserbella, che commenta: Questo risultato è frutto anche della nostra forte mobilitazione, del fatto che ci siamo fatti sentire come cittadini e come attività economiche della zona nord, raccogliendo firme e mobilitandoci sui social e nella vita reale. E’ la certificazione che il progetto è partecipato e sentito veramente da gran parte dei cittadini". Benaglia ringrazia Croatti "per aver mantenuto fede alla parola data in estate, di riparare all’errore fatto in parlamento" e spiega che ora i cittadini vigileranno sui lavori, rimarcando che "questo bellissimo progetto sarà un volano di rilancio turistico atteso da tanto tempo da tutti quanti".