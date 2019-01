Grande successo per Riccione Ice Carpet che prosegue fino al 20 gennaio

Attualità

Riccione

| 14:42 - 04 Gennaio 2019

Riccione Ice Carpet (foto Daniele Casalboni).

Il successo di Riccione Ice Carpet ha spinto moltissimi operatori, a partire dalle aziende che hanno preso in affitto le casette del mercatino, a richiedere all’amministrazione comunale di proseguire ancora per alcuni week-end e precisamente fino al 20 gennaio, il fine settimana in cui è in programma il Sigep alla Fiera di Rimini, salone internazionale che porta a Riccione un numero importante di presenze. Per far sì che la città si presenti ancora vestita a festa e con un’offerta accattivante, l’amministrazione comunale, accogliendo le istanze degli operatori, ha deciso di prorogare alcuni elementi di Riccione Ice Carpet confermando fino al week-end del 19 e 20 gennaio il mercatino e alcuni arredi come il tappeto, le piante, le stelle luminose. In particolare il mercatino, dopo il 6 gennaio, sarà aperto dalle 10.30 alle 21.30 nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 gennaio e di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 gennaio.



“La richiesta degli operatori di proseguire con Riccione Ice Carpet non fa che confermare ulteriormente gli ottimi risultati del format natalizio – afferma il sindaco Renata Tosi - , un’istanza che ci fa particolarmente piacere e accogliamo senza indugi, in quanto segnale di grande soddisfazione e voglia di esserci. Da parte nostra non possiamo che facilitare questa domanda facendo in modo che la città si mostri accogliente, viva e accattivante ai tanti ospiti che avremo ancora in queste settimane, per prepararci poi ai numerosi e rilevanti appuntamenti nazionali ed internazionali che ci aspettano nei prossimi mesi, una programmazione che fa di Riccione una destinazione dinamica e attraente in ogni momento dell’anno”.