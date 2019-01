Festa della Befana al Conad 'Il lago' di Rimini con tante sorprese per i bambini

Eventi

Rimini

| 13:53 - 04 Gennaio 2019

Un altro pomeriggio di festa per i bimbi al nuovo centro Conad "Il Lago". Per la serie di appuntamenti natalizi promossi dal superstore di via Della Fiera, sabato arriva la Befana con le sue tante sorprese. Dalle 15.30 alle 19 nella galleria dello spazio commerciale ci saranno giochi, musica, baby dance, truccabimbi, palloncini e gadget per tutti.

Lo spazio commerciale del Conad "Il Lago" è diventato in questi primi otto mesi di attività un punto di riferimento per una clientela sempre crescente. Il superstore si estende su 2.500 metri quadri, affiancato a una parafarmacia e al bar ristorante "Con Sapore". La gestione è affidata agli imprenditori riminesi Fabio e Luca Semprini Cesari, di 33 e 25 anni. L'esterno del centro si caratterizza per l'area verde con il giardino verticale che fronteggia il Palacongressi, una parete green di 1.000 mq seconda in Europa per dimensioni. L'attenzione alla sostenibilità ambientale è testimoniata anche dagli impianti fotovoltaici (115 KW, per 1.100 metri quadri di superficie) e dal sistema di recupero dell'acqua piovana per l'irrigazione del verde. I parcheggi auto sono circa 450, di cui oltre 300 coperti, mentre l'area coperta riservata alle biciclette è di 350 metri quadrati.