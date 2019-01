Allerte meteo e comunicazioni della protezione civile arriveranno via sms ai riminesi

Attualità

Rimini

| 13:50 - 04 Gennaio 2019

Le informazioni sulle allerte meteo arriveranno ai cittadini via sms. Il servizio rientra tra le attività previste per potenziare e mettere a sistema al comunicazione con i cittadini, un progetto approvato dalla Giunta comunale in linea con le iniziative portate avanti dalla Regione Emilia Romagna. Nel dettaglio il Comune di Rimini sottoscriverà una convenzione aperta per la gestione di una pagina web nell’applicazione regionale Allerta Meteo Emilia, che costituisce il riferimento base per l’intero territorio emiliano-romagnolo per l’attivazione delle fasi operative di protezione civile. Il Comune di Rimini quindi avrà la possibilità di gestire autonomamente un’area riservata del sito, pubblicando aggiornamenti specifici relativi alle allerte meteo ma soprattutto avendo nuovi strumenti di comunicazione diretta con i cittadini, con la possibilità di inviare mail agli utenti che si registreranno. In attesa che il sistema regionale venga implementato e potenziato – presubilmente nell’arco del 2019 – il Comune di Rimini ha quindi deciso di attivarsi per ricercare sul mercato una società che possa garantire almeno per i prossimi due anni il servizio di automatico di allerta via sms - denominato “ultimo miglio” - a specifici destinatari in relazione al luogo di residenza o a tutta la cittadinanza, a seconda delle necessità. Lo strumento, già in uso in altri Comuni della costa, consentirà quindi in tempi stretti di rendere più efficace la comunicazione diretta con la popolazione.