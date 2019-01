Epifania sul ponte dei Miracoli, a Rimini i Re Magi arrivano in barca

Eventi

Rimini

| 13:19 - 04 Gennaio 2019

Epifania sul ponte dei miracoli.

Epifania sul Ponte dei Miracoli, domenica 6 gennaio a Rimini alle 16.30 è in programma la tradizionale rappresentazione della Natività con il corteo navale e l’arrivo dei Re Magi al Ponte della Resistenza, a bordo delle imbarcazioni coi loro doni destinati al Bambino Gesù. A far da cornice, sulla banchina intitolata a Sant’Antonio da Padova, le fontane luminose, i canti eseguiti dal Coro Polifonico Cappella Musicale Malatestiana, il presepe luminoso con la Natività in legno policromo. L’organizzazione è curata dall’Associazione Ponte dei Miracoli, in collaborazione con Confartigianato Donne Impresa, le associazioni della marineria riminese e col Patrocinio del Comune di Rimini. Alla rappresentazione è presente anche il Vescovo di Rimini Mons. Francesco Lambiasi. A conclusione, la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offrirà vin brulé e ciambella.