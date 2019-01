L'Athletic Poggio festeggia l'epifania con tombola e pesca benefica

Sport

Poggio Torriana

| 13:04 - 04 Gennaio 2019

Cena natalizia dell'Athletic Poggio (dalla pagina Facebook della squadra).

Nonostante i campionati di calcio siano fermi per le meritate vacanze natalizie, l’Athletic Poggio ha comunque deciso di non riposarsi totalmente cercando di conferire ancor più importanza alle festività in corso. Per centrare questo obiettivo, nel giorno dell’Epifania la società bernese ha organizzato un evento dal titolo “La Befana dell’Athletic fa beneficenza”, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Una parte del ricavato della festa sarà devoluto proprio alla LILT, per sostenerla nelle sue preziosissime e vitali attività. L’appuntamento è quindi fissato per il 6 gennaio a partire dalle ore 16, all’interno del Centro Sociale di Poggio Torriana (Via Costa del Macello). I premi per i partecipanti non mancheranno dato che verranno proposte la classica tombola e la pesca. Tanti, piacevoli e di qualità i premi soprattutto grazie alla collaborazione di numerose aziende del territorio che hanno deciso di contribuire donando quanto in palio. Sarà possibile mangiare una fantastica pizza preparata sul posto al costo di 10 euro per gli adulti, 5 invece per i bambini. Ogni bimbo potrà portare la sua calza che verrà riempita di caramelle (offerte dalla Pro Loco di Poggio Torriana) e mele biologiche.