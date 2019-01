Arriva la Befana, tanti gli appuntamenti a Rimini e provincia con feste, dolci e animazione

Eventi

Rimini

| 11:36 - 04 Gennaio 2019

Tanti gli eventi a Rimini e provincia per l'Epifania.

E’ l’ultimo week-end natalizio, quello in cui si attende venir dal cielo con la sua scopa la Befana: a Rimini e provincia molti gli appuntamenti dedicati con suggestivi spettacoli, ma non mancheranno musica, teatro e le immancabili disco. Ecco i principali eventi del finesettimana.





PER L’ARRIVO DELLA BEFANA





Come ogni anno uno degli appuntamenti più attesi dai bambini è la festa che si svolge a Riccione Paese. L’appuntamento è in programma per domenica a partire dalle 14.30 e la consegna della calza sarà accompagnata da performance, giochi e sorprese dolci. Lungo il Corso F.lli Cervi andrà in scena Musical Befana Show, uno spettacolo a cura di Musical Academy Riccione, mentre in piazza Unità verrà allestito il villaggio di Pompieropoli, un’iniziativa dei Vigili del fuoco di Rimini. QUI tutte le info.





Nei pomeriggi del 4, 5 e 6 gennaio al Centro Valmarecchia andrà in scena una serie gratuita di iniziative per festeggiare l’Epifania. Si parte venerdì 4 gennaio, aspettando l’arrivo della Befana, con il laboratorio per i più piccini “Mosaico della Befana” alle 15.30. Sabato 5 gennaio, sempre dalle 15.30, continueranno le attività laboratoriali e creative, questa volta con “Colora la tua calza”. Domenica 6 gennaio il Centro Valmarecchia sarà aperto con orario 8.30 - 20.30 (Conad 8.00 - 21.00). Alle 15.30 arriverà la Befana che regalerà una calza piena di dolciumi ai più piccini. QUI tutte le info.





Domenica c’è la “Befana Borgo Run”, una camminata per famiglie nel borgo San Giuliano. Un percorso nel dedalo delle stradine del borgo, adatto per adulti e bambini, alla ricerca delle befane nascoste. La manifestazione propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica da condividere con tutta la famiglia. Partenza ore 10 da Piazzale Vannoni, QUI tutte le info.





Domenica al Cinema Settebello dalle 9 e 30 in poi c’è la Festa della Befana, una festa per le famiglie con spettacolo, animazione, musica e tante sorprese per tutti i bambini, con la presenza straordinaria di BIMBOBELL. L'organizzazione è a cura del Dopolavoro Ferroviario.



Domenica 6 gennaio 2019, alle ore 15:00, presso il Porto di Cattolica, potrai assistere alla Befana al Porto. Proprio così, al Porto di Cattolica arriverà la Befana volante in flyboard, lancerà caramelle a tutti i bambini presenti e offrirà vin brulè ai più grandi.





La Befana arriva a Misano e porta musica, giocoleria e ovviamente dolci. Appuntamento in piazza della Repubblica alle 15, con la distribuzione dei doni da parte della Befana. A seguire lo spettacolo acrobatico del “Duo Edera”, la musica e animazione del “Grande Cantagiro Barattoli” e per finire la parata di trampoli con percussioni della compagnia “Circa Teatro”.





A San Marino, per il natale delle meraviglie”, sabato 5 gennaio alle 16.30 si terrà “C’era una volta”, uno spettacolo musicale in Piazza Garibaldi, che è un tributo alle più belle sigle di Disney. Si prevedono tante emozioni con quattro performers e le melodie dei più celebri brani natalizi e le intramontabili colonne sonore della Disney. Per il giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio alle 15.00 è in programma “Caccia al Grinch”, street game a squadre a colpi di prove e indovinelli. La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi nella DOME al Campo Bruno Reffi.





MUSICA E TEATRO





Sabato 5 gennaio alle 21.00 al Teatro Tarkovsky a San Giuliano, prosegue la rassegna Contaminando di Rimini Classica con il concerto più importante: "Led Zeppelin VS Guns N' Roses". QUI tutte le info.





Un evento unico in Italia, capace di unire due mondi, due epoche, due artisti che hanno fatto la storia della musica elettronica: Giorgio Moroder e Ilario Alicante. EVOLUTION, questo il format che racconterà questo incontro speciale tra le diverse generazioni musicali, il 5 gennaio 2019, all’interno di RDS Stadium di Rimini. QUI info e biglietti.





Il Teatro Amintore Galli inaugura il nuovo anno 2019, con una delle opere più famose del repertorio operistico, la 'Carmen', con le musiche di Georges Bizet, in quattro atti, su libretto di Henri Melhac e Ludovic Halèvy. Ad eseguire sarà l'Astralmusic Symphony Orchestra, Direttore Massimo Taddia insiema al Coro Lirico Città di Rimini " A. Galli", diretto dal Maestro del coro Matteo Salvemini. La regia è di Paolo Panizza. Venerdì 4 e sabato 5 gennaio ore 20. QUI tutte le info.





In arrivo a Riccione il popolo della urban dance: 134 crew di ballerini (record della manifestazione) e 34 coreografi internazionali partecipano fino al 6 gennaio al Palacongressi alla 24/a edizione dell'Mc Hip Hop Contest, evento dedicato alla danza e alla cultura hip hop con una non-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e spettacoli. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Dopo il fuori programma di Capodanno, il Bradipop di Rimini torna alla carica con un nuovo concerto di musica dal vivo. Il primo ospite dell’anno è Masamasa. A seguire tutta la notte il divertimento continua con i Deejay Resident del Bradipop.





Il Satellite Rimini torna ad animare il primo sabato del 2019 con un grande evento dedicato alla musica rock. Sabato 5 gennaio si fa festa al Befana Rock Party con gli Outshined.





La città di Rimini torna ancora una volta sotto i riflettore con un evento tutto dedicato alla musica elettronica. All’RDS Stadium il 5 gennaio arriva Giorgio Moroder e il Classic Club si unisce alla festa con l’After Party ufficiale. Dalle 3 in poi in consolle si alterneranno oltre 20 deejay.





Nell'entroterra di Rimini si rinnova l'appuntamento con la Befana al Jolly Disco Novafeltria. Sabato 5 gennaio si balla con i dj del Jolly nelle due piste dello storico locale riminese.