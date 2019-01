Nominato il nuovo primario di otorino del Presidio Ospedaliero di Rimini Santarcangelo Novafeltria

Sanità

| 11:04 - 04 Gennaio 2019

Un nuovo primario per il reparto di Otorino dell’ospedale Infermi di Rimini: a sostituire Valerio Fornasari, è subentrato il dott. Marco Trebbi. La nomina è avvenuta dopo la valutazione dei curricula dei candidati e all’effettuazione dei colloqui. da parte della commissione incaricata di selezionare le candidature. Quarantacinque anni non ancora compiuti, modenese di nascita, Marco Trebbi ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1999 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (votazione 110/110 e lode), presentando una Tesi Sperimentale dal titolo “Head shaking test e prove rotoacceleratorie a bassa frequenza: sensibilità e specificità a confronto”. Abilitato alla Professione medico-chirurgica nel 2000, ha conseguito il diploma di Specialità in Otorinolaringoiatria nel 2003 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (votazione 110/110 e lode). Trebbi è arrivato primo nel concorso pubblico con 79 su 100, al secondo posto Filippo Montevecchi con 75,50, al terzo Pier Carlo Frasconi con 63.