A Riccione è scattato il piano neve, in azione i mezzi spargisale

Attualità

Riccione

| 10:51 - 04 Gennaio 2019

Un mezzo spargisale in azione.

Spargisale all’opera per effettuare le operazioni di salatura delle strade. Con l’attivazione del piano neve del comune di Riccione è scattata la macchina organizzativa per garantire la viabilità in sicurezza del territorio di Riccione. La nevicata di entità lieve, che nella prima mattinata di venerdì, ha coinvolto la città non ha causato particolari disagi. Si consiglia tuttavia di usare prudenza negli spostamenti.

Gli interventi di salatura in corso durante la mattinata sono stati estesi dalle principali arterie stradali alle rotatorie, ponti, sottopassi e strade della zona collinare.

L’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni con la permanenza dello stato di attenzione nei casi di presenza di strade ghiacciate secondo le previsioni meteo che, sabato 5 e domenica 6 gennaio, sono date in miglioramento, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e permanenza di temperature basse fino a -1 sulla costa con rischio gelate.