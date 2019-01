Natale delle Meraviglie a San Marino, proseguono gli spettacoli del 5 e 6 gennaio

Eventi

Repubblica San Marino

| 09:49 - 04 Gennaio 2019

Natale delle Meraviglie a San Marino.

Numeri fantastici per questo del Natale delle Meraviglie a San Marino. Il weekend di Capodanno ha confermato, ancora una volta, il trend positivo che sta caratterizzando questa edizione.

Sono state ben 36.504 le persone che hanno raggiunto il centro storico utilizzando i parcheggi a monte, a fronte di 26.337 visitatori rilevati nel 2017-2018. Ottima anche la performance del Servizio Funivia con oltre 15.113 passaggi registrati dal 29 dicembre al 1° gennaio, contro gli 8.266 dello scorso anno, tra cui spiccano le giornate del 30 dicembre, con 5.488 passaggi più che duplicati rispetto al 2017 e del 1° gennaio con 3.202 sui 752 dello scorso anno.

“E’ un bilancio assolutamente positivo quello che emerge dai dati sull’affluenza, che ci regala molte soddisfazioni” ha affermato Nicoletta Corbelli, Direttore dell’’Ufficio del Turismo “Colgo l’occasione per ringraziare lo staff del ristorante Righi, intervenuto tempestivamente per arginare l’incendio che ha interessato il Bosco delle Emozioni la notte del 31 dicembre. L’attrazione in Piazza della Libertà è stata prontamente ripristinata dalla flower designer Mara Verbena e dal team di Nextime Eventi”.

“E’ stato davvero Capodanno sfavillante” ha dichiarato Alberto di Rosa di Nextime Eventi, agenzia che ha ideato e organizzato il Natale delle Meraviglie “Abbiamo portato in piazza uno spettacolo taylor made, creato appositamente per il Natale delle Meraviglie – Accendi le emozioni. Grazie anche alla direzione artistica di Simone Ranieri, l’evento ha confermato il format di stupore, suoni, luci e colori del Natale delle Meraviglie. La luce – da qui il nome Illumina - è stata, infatti, la vera protagonista di questo Natale, insieme ai fuochi d’artificio e al brindisi di mezzanotte offerto da TitanCoop”.

Nel frattempo proseguono anche per questo fine settimana gli eventi della manifestazione.

Sabato 5 gennaio alle 16.30 si terrà “C’era una volta”, uno spettacolo musicale in Piazza Garibaldi, che è un tributo alle più belle sigle di Disney. Si prevedono tante emozioni con quattro performers e le melodie dei più celebri brani natalizi e le intramontabili colonne sonore della Disney.

Per il giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio alle 15.00 è in programma “Caccia al Grinch”, street game a squadre a colpi di prove e indovinelli. La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi nella Dome al Campo Bruno Reffi.