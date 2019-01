La neve arriva anche sulla costa: lieve spolverata nel riminese, da Cattolica a Igea Marina

Attualità

Rimini

| 08:29 - 04 Gennaio 2019

La spiaggia riminese imbiancata (Foto Meteo Rimini).

Lieve spolverata di neve su tutta la costa Riminese da Cattolica a Igea Marina: i riminesi si sono risvegliati, come previsto, con un suggestivo scenario invernale, i primi fiocchi hanno depositato un sottile manto bianco che non ha dato tuttavia problemi alla circolazione. Le previsioni avevano infatti annunciato un nucleo più gelido a tutte le quote, avvicinarsi dai Balcani per dirigersi verso il medio e basso versante Adriatico portando aria di estrazione artica marittima ma via via continentalizzata.

Per la giornata di oggi le previsioni annunciano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. le temperature oscilleranno tra lo 0 e i 6 gradi.