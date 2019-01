Brindano al nuovo anno, poi perdono la patente: in undici beccati all'etilometro a Rimini

Cronaca

Rimini

| 18:14 - 03 Gennaio 2019

Durante la notte di Capodanno, gli uomini della Polizia Stradale hanno vigilato sul rientro a casa dei numerosi turisti giunti in Provincia con la propria auto per festeggiare il nuovo anno, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e della circolazione. I poliziotti hanno in particolar modo hanno sottoposto a controllo etilometrico 68 automobilisti, undici dei quali risultati in stato di ebbrezza alcolica; un automobilista è stato invece denunciato per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per la determinazione dello stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti. Otto invece le patenti ritirate ai fini della sospensione, due i mezzi sequestrati (uno per mancanza di assicurazione), ventotto le violazioni amministrative al Codice della Strada contestate. In un caso la Polizia Stradale ha effettuato un breve inseguimento: l'automobilista h a provocato un incidente stradale con soli danni a cose, con sé aveva una piccola dose di cocaina per uso personale.