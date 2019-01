Furti e rapine a Santarcangelo: "Non esiste nessuna emergenza"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:55 - 03 Gennaio 2019

L'assessore del Comune di Santarcangelo Danilo Rinaldi.

L'assessore del Comune di Santarcangelo Danilo Rinaldi, chiamato in causa dal leghista Fabio Bertozzi che ha rilanciato l'allarme sicurezza nella città clementina, risponde alle accuse, sottolineando che è priva di qualsiasi riferimento alla realtà dei fatti l'affermazione "l'emergenza sicurezza che ha reso Santarcangelo una città drammaticamente abituata a furti, rapine e violenze". Secondo l'assessore, la Lega prende a pretesto un episodio per tentare di far passare l'idea che Santarcangelo sia stretta nella morsa della criminalità e che l'amministrazione comunale sia inerme di fronte ad essa: "un ritornello già sentito e che purtroppo saremo costretti a riascoltare, anche perché gli argomenti di questa destra sono davvero pochi dal momento che si trova a parlare di una città che non conosce".



LA DIFESA DI RINALDI. L'assessore clementino sottolinea che gli episodi di criminalità sono "così rari da porre Santarcangelo, nella graduatoria del Ministero dell'Interno, in una posizione così distante da situazioni di emergenza, da non poter accedere ai fondi stanziati per l'installazione di sistemi di videosorveglianza", telecamere che comunque saranno installate con risorse dal bilancio comunale. "Poco o nulla conta per il leghista Bertozzi che la qualità della vita percepita a Santarcangelo sia piuttosto alta, che si sia fatto molto nell'ambito del sociale e che il tema sicurezza sia affrontato con attenzione dall'Amministrazione comunale in un rapporto costante con le istituzioni preposte e le forze dell'ordine", prosegue l'esponente del Partito Democratico.



NESSUNA EMERGENZA. Rinaldi ribadisce che a Santarcangelo non c'è alcuna emergenza: "Santarcangelo