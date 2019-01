'Il Trc unisca Rimini alla Valmarecchia': il desiderio del sindaco di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:35 - 03 Gennaio 2019

Il sindaco di Santarcangelo Alice Parma.

Il sindaco di Santarcangelo Alice Parma plaude al progetto del Trc (Il Trasporto Rapido Costiero) e si auspica che in futuro si crei un collegamento anche alla città clementina. Con la seconda tratta (Rimini stazione-Rimini Fiera) c'è stato infatti un avvicinamento a Santarcangelo. Il sindaco spiega che il piano strutturale del comune include la possibilità che il Trc possa collegare Rimini Fiera (quindi anche Rimini e Riccione) a Santarcangelo, modificando radicalmente il trasporto pubblico e di conseguenza la mobilità privata dei santarcangiolesi. Il sindaco rimarca che il Trc libererebbe la via Emilia dal traffico dei pendolari che si spostano verso Rimini, riducendo traffico, tempi di permanenza, livelli di inquinamento atmosferico e acustico. "La metropolitana di superficie unirebbe la costa e l'entroterra della Valmarecchia disdegnano un asse strategico e scenari completamente nuovi anche in chiave turistica", sottolinea con entusiasmo il primo cittadino di Santarcangelo.