Spacciava droga in zona corso Giovanni XXIII: arrestato violento magrebino 29enne

Cronaca

Rimini

| 15:40 - 03 Gennaio 2019

Controlli polizia zona arco d'Augusto.

Mercoledì pomeriggio un 29enne magrebino, residente a Pesaro, è stato arrestato dalla Polizia di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Durante un controllo, una pattuglia della squadra Volante ha notato in un bar in zona corso Giovanni XXIII dei giovani che confabulavano tra loro, tra loro il magrebino; questi, ricevuto un pacchettino, si allontanava di fretta. Il suo tentativo di nascondersi tra le automobili parcheggiate è fallito anche per l'intervento di un poliziotto libero dal servizio. Con sé non aveva più il pacchetto, un involucro contenente 14 grammi di marijuana, droga recuperata dalla Polizia. Nelle tasche l'arrestato aveva un altro piccolo involucro di cellophane con un altro mezzo grammo della stessa sostanza stupefacente.



LA REAZIONE VIOLENTA DEL FERMATO. Il 29enne, con precedenti per furti e reati contro la persona, in Questura ha dato in escandescenze, cercando di liberarsi dei poliziotti con spintoni e spallate, non facendo mancare neppure minacce verbali. Dovrà quindi rispondere, oltre che di detenzione ai fini di spaccio, di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto nei confronti dell'arrestato l'obbligo di dimora a Pesaro: il processo sarà celebrato il prossimo 31 gennaio.