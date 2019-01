Controlli polizia: droga, lesioni personali e ubriachi, due arresti e 16 persone denunciate

Cronaca

Rimini

| 15:34 - 03 Gennaio 2019

Agenti polizia in azione con cane antidroga.

Il 2019 per la Polizia di Rimini è iniziato con i consueti controlli del territorio per prevenire e contrastare reati. Nei giorni scorsi sono state ben sedici le denunce: due per minacce gravi in concorso, tre per lesioni personali, due per violenza privata, cinque per inosservanza delle disposizioni sulla permanenza sul territorio; si sono riscontrati anche un caso di danneggiamento aggravato, uno di ubriachezza molesta, un caso di falso materiale in atti amministrativi, infine una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. Due invece gli arresti: oltre a quello di un 29enne magrebino, trovato con droga e protagonista in Questura con minacce e spintoni verso i poliziotti, in manette è finito anche un cittadino dominicano. L'uomo è stato colpito da un ordine di cattura con mandato di arresto europeo, da parte della Spagna, per il reato di associazione finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti emesso in data 18 dicembre 2018; l’uomo, rintracciato sul territorio dopo numerosi servizi di appostamento, è stato arrestato e si trova ora al carcere dei Casetti.