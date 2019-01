Il sindaco di Riccione scrive ai nonni, uno risponde e chiede incontro: lei lo accontenta

Attualità

Riccione

| 15:16 - 03 Gennaio 2019

Ha 91 anni e si chiama Luigi Del Bianco, riccionese da più generazioni, dopo aver ricevuto la lettera del sindaco Renata Tosi inviata ai nonni riccionesi in occasione della data di compleanno, ha chiesto un incontro con il primo cittadino. Un invito immediatamente accettato dal sindaco che ha fatto vista al signor Del Bianco consegnandogli un omaggio a nome della città di Riccione, intrattenendosi con lui e i suoi familiari. Dopo aver svolto la professione di elettricista, oggi l’ultranovantenne continua a coltivare la passione per la pittura con una predilezione per Raffaello e Caravaggio. Nella sua abitazione ogni pomeriggio si applica a dare spazio a questa sua grande predilezione per l’arte.

Il sindaco intrattenendosi con il signor Del Bianco e i familiari su alcuni aneddoti di vita e sottolineando come i nonni costituiscano un motivo d’orgoglio per la Comunità riccionese, ha dato piena disponibilità ad analoghi incontri futuri con i nonni riccionesi.