Riccione, alla rotatoria un ciclista finisce contro un'auto: interviene l'eliambulanza

Cronaca

Riccione

| 14:45 - 03 Gennaio 2019

Ambulanza sul luogo di un incidente che ha coinvolto una bicicletta (foto di repertorio).

Un 57enne in sella a una bicicletta è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena, in gravi condizioni, dopo un incidente stradale avvenuto a Riccione, intorno alle 11.06 di giovedì 3 gennaio. L'altra persona coinvolta è un 72enne residente a Riccione, illeso, alla guida di una Lancia Y di colore rosso. Lo scontro si è verificato a una rotatoria: la Lancia, percorsa la via Panoramica da viale Diaz, ha proseguito in direzione Cattolica, mentre il ciclista viaggiava su viale Santorre di Santarosa in direzione monte ed è finito frontalmente contro la fiancata sinistra della vettura. Ad avere la peggio è stato quindi il 57enne in bici, soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza al nosocomio cesenate con l'eliambulanza, atterrata sul campo sportivo di Riccione. I rilievi dell'incidente affidati alla Polizia Municipale.