A Riccione le befane sono protagonista di un musical. E anche il sindaco si 'maschera'

Eventi

Riccione

| 12:48 - 03 Gennaio 2019

Le 'befane' riccionesi.

Come ogni anno uno degli appuntamenti più attesi dai bambini è la festa che si svolge a Riccione Paese. Anche per questa edizione circa 3.000 cartoline sono state consegnate ai piccoli riccionesi delle scuole dell’infanzia e primarie dall’assessore Alessandra Battarra e dal sindaco Renata Tosi, prima della chiusura per le vacanze natalizie, per invitarli a ritirare la calza il 6 gennaio, un regalo consegnato da un gruppo di befane speciali in cui si nasconde anche qualche componente della giunta comunale, a partire dal sindaco, da scovare sotto il costume da vecchina.





L’appuntamento è in programma per domenica a partire dalle 14.30 e la consegna della calza sarà accompagnata da performance, giochi e sorprese dolci.





Lungo il Corso F.lli Cervi andrà in scena Musical Befana Show, uno spettacolo a cura di Musical Academy Riccione con la regia di Elena Ronchetti e 14 performer che si esibiranno per tutto il pomeriggio, mentre in piazza Unità verrà allestito il villaggio di Pompieropoli, un’iniziativa dei Vigili del fuoco di Rimini. La Befana dei Pompieri prevede percorsi per giovani vigili del fuoco tra cui il ponte tibetano, teleferiche, salti con il trampolino e tanti altri giochi, e uno spettacolare lancio acrobatico dall’alto di un palazzo.





Ci saranno inoltre stand e dolcetti per tutti i bambini. La giornata di festa è organizzata dal Comune di Riccione in collaborazione con il Comitato Riccione Paese, Riccione Piadina, La Cassa di Ravenna spa, i Vigili del Fuoco di Rimini, la Croce Rosse Italiana e la Protezione Civile. Il ricavato della raccolta di beneficenza andrà a sostenere le attività dell’Associazione Lorenzo e i piccoli eroi, che si occupa di famiglie con bambini e ragazzi con disabilità gravi.





Una volta terminata la distribuzione delle calze le befane si trasferiranno sull’Ice Carpet per raggiungere la befana e gli elfi che aspettano i bambini (dalle 15 alle 19) nella casetta-igloo in piazzetta del Faro.