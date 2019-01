Dal 5 gennaio partono i saldi anche nel comune di Rimini, ecco alcune indicazioni

Attualità

Rimini

| 11:49 - 03 Gennaio 2019

Saldi in arrivo.

Il Comune di Rimini comunica dal 5 Gennaio comincia il periodo invernale dei saldi.

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, con notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un determinato periodo di tempo.

I saldi (o vendite di fine stagione) possono essere effettuati solo in due periodi dell'anno e cioè:

- periodo invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per 60 giorni (quindi, nel caso specifico dal 5 gennaio 2019)

- periodo estivo: dal primo sabato del mese di luglio per sessanta giorni (quindi, dal 6 luglio 2019)

E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato normalmente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

Per non confondere il consumatore è obbligatorio disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quella che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

I commercianti non devono preventivamente comunicare la data di inizio e la durata dei saldi.